Музыкальный критик Фадеев назвал новые имена звезд-беглецов из России

Музыкальный критик Александр Фадеев в интервью для портала SOLENKA.INFO огласил список новых имен российских артистов, бежавших из РФ. Он отметил, что эти звезды негативно высказались о проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.
Фадеев напомнил, что в Сети не так давно появился сайт, созданный сотрудниками комитета защиты национальных интересов России, где публикуют данные о выступивших против спецоперации РФ и в поддержку киевского режима людей, в том числе и знаменитостей.
Критик озвучил список и назвал имена: актриса Ксения Раппопорт, режиссер Владимир Мерзоев, певец Борис Гребенщиков, журналист Кирилл Мартынов, актер Александр Молочников, режиссер Александр Роднянский.
На сайте так же отметились сбежавший в Израиль комик Максим Галкин, перебравшаяся в Европу Чулпан Хаматова, певец Андрей Макаревич, Иван Ургант и Ксения Собчак.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.