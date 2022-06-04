Музыкальный критик Бабичев высказался о провальном выступлении Веры Брежневой

Шахназаров подверг критике вокальные способности Брежневой. По мнению журналиста, артистка совершенно не умеет выступать без фонограммы. Однако с его мнением не согласился Бабичев. Специалист в музыкальной сфере отметил, что у каждого певца бывают неудачные выступления, поэтому по одной прослушанной песне нельзя судить об исполнителе. Кроме того, критик видел номер Брежневой вживую и, по его словам, ничего «ахового и патового» про вокал певицы сказать нельзя.