Музыкальный критик Бабичев высказался о провальном выступлении Веры Брежневой

Музыкальный критик Евгений Бабичев отреагировал на высказывание журналиста Михаила Шахназарова. Публицист раскритиковал одно из выступлений певицы Веры Брежневой.
Шахназаров подверг критике вокальные способности Брежневой. По мнению журналиста, артистка совершенно не умеет выступать без фонограммы. Однако с его мнением не согласился Бабичев. Специалист в музыкальной сфере отметил, что у каждого певца бывают неудачные выступления, поэтому по одной прослушанной песне нельзя судить об исполнителе. Кроме того, критик видел номер Брежневой вживую и, по его словам, ничего «ахового и патового» про вокал певицы сказать нельзя.
«Сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится такое и кто-то готов деньги заплатить, чтобы насладиться визуалом и любимыми песнями. Я видел пару видео хорошего качества с частных концертов Веры Брежневой. У нее был серьезный музыкальный состав. Она точно работала вживую в тот момент, уж я-то могу определить», — отметил Бабичев в беседе с NEWS.ru.
Как отметил критик, чтобы работать вживую, не нужно обладать супер серьезными вокальными данными. Музыканту может быть комфортно в своей тональности, но при этом он будет органично смотреться для своей аудитории.