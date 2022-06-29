Музыкальный критик Бабичев предупредил сбежавших звезд, что на Западе в них никто не поверит

Российские артисты не будут востребованы зарубежными лейблами, поэтому им не стоит ждать работы круглый год, как это было в России, высказал мнение музыкальный критик Евгений Бабичев.
По словам Бабичева, вряд ли российским артистам удастся наладить гастрольную деятельность так, как это было на Родине, потому что западные лейблы вряд ли возьмут их под свое крыло. Российские исполнители никогда не были востребованы на Западе, поэтому не стоит питать иллюзий.
«Наши артисты никогда на Западе востребованы не были. Зарубежные рекорд-лейблы не поверят в российского артиста, не будут вкладывать большие деньги. Потому что заработать на нем можно будет немного», — передает слова музыкального критика «Абзац».
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