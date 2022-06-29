Музыкальный критик Бабичев предупредил сбежавших звезд, что на Западе в них никто не поверит

По словам Бабичева, вряд ли российским артистам удастся наладить гастрольную деятельность так, как это было на Родине, потому что западные лейблы вряд ли возьмут их под свое крыло. Российские исполнители никогда не были востребованы на Западе, поэтому не стоит питать иллюзий.