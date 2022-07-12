Музыкальный дуэт священника и его супруги покорил жителей Бийска

8 июля, в День семьи, любви и верности в храмах Бийска прошли божественные литургии, а у памятника святым Петру и Февронии состоялся водосвятный молебен. После по традиции в учреждениях культуры города прошли праздничные мероприятия, которые носят название «Ромашковое счастье».
Кульминацией праздника стало яркое мероприятие на Архиерейском подворье, сообщает издание «Наш Бийск». Там прошли ярмарки, выставки и концерты, в которых приняли участие творческие коллективы Бийска и семейные ансамбли, приехавшие из сел округа. Праздник посетил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. В ходе праздника прошло чествование и награждение победителей фотоконкурса «Ромашковое чудо». Аплодисментами был встречен музыкальный номер отца Димитрия Щербакова и его супруги, которые исполнили под гитару современную песню.