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    Музыкальный критик Бабичев объяснил, как Украине досталось первое место на Евровидении

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Музыкальный критик Бабичев объяснил, как Украине досталось первое место на Евровидении

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    globallookpress/Jens Büttner dpa

    Музыкальный критик, эксперт радио и телевидения Евгений Бабичев прокомментировал результаты Евровидения-2022. Он объяснил победу украинских артистов в конкурсе.

    Бабичев отметил, что после голосования судей группа Kalush Orchestra не попала даже в первую тройку. На вершину таблицы она взлетела только после того, как стали известны результаты зрительского голосования.

    Критик напомнил, что с конца февраля на территорию Европы прибыло около 5 млн украинцев. По его словам, им не составило труда приобрести европейскую сим-карту и поддержать артистов из своей страны.

    «На самом деле, это победа скорее техническая, не потому что это был лучший номер или лучшая песня. Они были далеко не лучшими», — высказался критик в разговоре с Федеральным агентством новостей.

    Победу на Евровидении Kalush Orchestra прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что в следующем году песенный конкурс пройдет в Мариуполе.

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