Музыкально-патриотический марафон в поддержку ВС РФ «Za Россию» состоялся в Нефтекамске

Множество

граждан с российскими и башкирскими флагами посетили концерт, чтобы выразить

поддержку бойцам ВС РФ, которые участвуют в спецоперации по демилитаризации

Украины. На открытой сцене для зрителей выступила музыкальная группа PRADO и поп-коллектив «Зайнетдин».