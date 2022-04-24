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    Музыкально-патриотический марафон в поддержку ВС РФ «Za Россию» состоялся в Нефтекамске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Музыкально-патриотический марафон в поддержку ВС РФ «Za Россию» состоялся в Нефтекамске

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    Prt Scr youtube.com/Крыминформ

    Творческие коллективы
    Нефтекамска выступили на открытой сцене в поддержку ВС РФ в рамках
    музыкально-патриотического марафона «Zа Россию». Некоторые зрители пришли с плакатами, призывающими противостоять нацизму.

    Множество
    граждан с российскими и башкирскими флагами посетили концерт, чтобы выразить
    поддержку бойцам ВС РФ, которые участвуют в спецоперации по демилитаризации
    Украины. На открытой сцене для зрителей выступила музыкальная группа PRADO и поп-коллектив «Зайнетдин».

    Миротворческая
    спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Ее целью является
    денацификация территории Украины.

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