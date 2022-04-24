Музыкально-патриотический марафон в поддержку ВС РФ «Za Россию» состоялся в Нефтекамске

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Творческие коллективы
Нефтекамска выступили на открытой сцене в поддержку ВС РФ в рамках
музыкально-патриотического марафона «Zа Россию». Некоторые зрители пришли с плакатами, призывающими противостоять нацизму.
Множество
граждан с российскими и башкирскими флагами посетили концерт, чтобы выразить
поддержку бойцам ВС РФ, которые участвуют в спецоперации по демилитаризации
Украины. На открытой сцене для зрителей выступила музыкальная группа PRADO и поп-коллектив «Зайнетдин».
Миротворческая
спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Ее целью является
денацификация территории Украины.
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