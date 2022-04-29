Музыкальная премия RU.TV в этом году пройдет без украинских звезд

В прошлом году премию RU.TV получали звезды Украины — Светлана Лобода, Макс Барских, Иван Дорн и другие. Но предстоящую церемонию они пропустят. При этом ряд российских знаменитостей тоже не смогут выйти на сцену. Речь идет об эпатажном рэпере Моргенштерне, группе «Аквариум» и других, кто после начала спецоперации покинул страну.