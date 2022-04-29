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    Музыкальная премия RU.TV в этом году пройдет без украинских звезд

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Музыкальная премия RU.TV в этом году пройдет без украинских звезд

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    Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

    Украинские звезды в этом году пропустят музыкальную премию RU.TV. Зрители не увидят на сцене певицу Светлану Лободу и исполнителя Ивана Дорна.

    Музыкальная премия RU.TV  в этом году запланирована на 28 мая. Накануне в прямом эфире телеканала объявили список номинантов, которые представлены сразу в 16 категориях. Позднее стало известно, что церемонию пропустят украинские артисты.

    В прошлом году премию RU.TV получали звезды Украины — Светлана Лобода, Макс Барских, Иван Дорн и другие. Но предстоящую церемонию они пропустят. При этом ряд российских знаменитостей тоже не смогут выйти на сцену. Речь идет об эпатажном рэпере Моргенштерне, группе «Аквариум» и других, кто после начала спецоперации покинул страну.

    Ряд российских артистов уехал за границу в конце зимы, заявив, что их отпуска просто совпали с событиями в мире. После этого в Госдуме предлагали запретить им возвращение в Москву, но в дальнейшем от этой идеи отказались.

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