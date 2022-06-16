«Музыка — кладбищенская»: Шахназаров раскритиковал новую песню Макаревича

Журналист Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале жестко высказался о новой песни сбежавшего из РФ исполнителя Андрея Макаревича.
«Макаревич песню спел. “Люди как люди” называется. Про нас, про “орков”. Живем за стеной, друг другу в глаза не смотрим. Люди как люди, в общем, но немного унтерменши. Собаки наши тоже в глаза никому не смотрят, кстати. Про кошек не знаю. Музыка, как и во всех песнях, заунывно-кладбищенская, вокал гнусав и узнаваем. Песня очень популярна на Ютубе. За десять часов — 13 000 просмотров», — написал Шахназаров.
Журналист и ранее критиковал Макаревича за его отношение к родине и за высказывания антироссийского характера. Певец отмечал, что готов будет вернуться в «нормальную Россию», за что был осмеян Шахназаровым.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.