«Музыка — кладбищенская»: Шахназаров раскритиковал новую песню Макаревича

«Макаревич песню спел. “Люди как люди” называется. Про нас, про “орков”. Живем за стеной, друг другу в глаза не смотрим. Люди как люди, в общем, но немного унтерменши. Собаки наши тоже в глаза никому не смотрят, кстати. Про кошек не знаю. Музыка, как и во всех песнях, заунывно-кладбищенская, вокал гнусав и узнаваем. Песня очень популярна на Ютубе. За десять часов — 13 000 просмотров», — написал Шахназаров.