Мужчину задержали за сожжение флага России со знаком Z в Ленобласти

Напомним, что резонансный инцидент произошел в ночь на 9 мая. Мужчина снял указанный флаг со здания СНТ «Юбилейное-Ручьи» и сжег его. Момент совершения хулиганом противоправных действий попал на камеры видеонаблюдения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»). Спустя сутки, 10 мая, сотрудники полиции по горячим следам задержали 33-летнего злоумышленника. В настоящий момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.