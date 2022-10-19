Мужчина задушил связанного скотчем экс-сожителя возлюбленной в подмосковном лесу

В Подмосковье правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который убил бывшего сожителя своей возлюбленной, чтобы оградить женщину от его притязаний. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По информации ведомства, гражданка уведомила обвиняемого, что к ней приехал экс-любовник, недавно освободившийся из колонии. Там он отбывал наказание за совершение тяжких преступлений.
Фигурант, зная об их конфликте, приехал на место. Прыснув в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика, мужчина связал его и вывез в лес. Там он задушил свою жертву. Труп обнаружил грибник.
В Подмосковье супруг зарезал жену на почве ревности, передает РИАМО. Подозреваемого заключили под стражу.