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Мужчина задушил связанного скотчем экс-сожителя возлюбленной в подмосковном лесу

Мужчина задушил связанного скотчем экс-сожителя возлюбленной в подмосковном лесу
pxhere.com

В Подмосковье правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который убил бывшего сожителя своей возлюбленной, чтобы оградить женщину от его притязаний. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, гражданка уведомила обвиняемого, что к ней приехал экс-любовник, недавно освободившийся из колонии. Там он отбывал наказание за совершение тяжких преступлений.

Фигурант, зная об их конфликте, приехал на место. Прыснув в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика, мужчина связал его и вывез в лес. Там он задушил свою жертву. Труп обнаружил грибник.

В Подмосковье супруг зарезал жену на почве ревности, передает РИАМО. Подозреваемого заключили под стражу.

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