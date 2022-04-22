Мужчина выжил после падения на острые ветки дерева с 13-го этажа в Москве

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В Москве срочно госпитализировали 31-летнего местного жителя
с пробитыми грудью и бедром: мужчина рухнул на острые ветки дерева с 13-го
этажа. Несмотря на тяжелые травмы ему удалось выжить. Об этом рассказал
новостной Telegram-канал
Mash.
Пострадавшего москвича нашли повисшим на ветках во дворе
дома на улице Никитина. В течение полутора часов спасатели срезали части
дерева, чтобы была возможность госпитализировать мужчину.
Сейчас он находится в отделении реанимации и приходит в себя
после сложно и долгой операции по извлечению веток из тела. Медики высоко оценивают
его шансы на восстановление. Причины падения пока неизвестны.
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