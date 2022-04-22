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    Мужчина выжил после падения на острые ветки дерева с 13-го этажа в Москве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мужчина выжил после падения на острые ветки дерева с 13-го этажа в Москве

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    pixabay.com

    В Москве срочно госпитализировали 31-летнего местного жителя
    с пробитыми грудью и бедром: мужчина рухнул на острые ветки дерева с 13-го
    этажа. Несмотря на тяжелые травмы ему удалось выжить. Об этом рассказал
    новостной Telegram-канал
    Mash.

    Пострадавшего москвича нашли повисшим на ветках во дворе
    дома на улице Никитина. В течение полутора часов спасатели срезали части
    дерева, чтобы была возможность госпитализировать мужчину.

    Сейчас он находится в отделении реанимации и приходит в себя
    после сложно и долгой операции по извлечению веток из тела. Медики высоко оценивают
    его шансы на восстановление. Причины падения пока неизвестны.

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