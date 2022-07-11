Мужчина в голубой ветровке украл серьги из ювелирного магазина в Петербурге

Неизвестный ограбил один из сетевых ювелирных магазинов в Приморском районе Петербурга: пропали золотые серьги за 122 тысячи рублей. Сейчас полиция разыскивает грабителя, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Инцидент произошел в магазине на Комендантском проспекте вечером минувшего понедельника. Вошедший в помещение мужчина попросил продавщицу продемонстрировать золотые серьги. Когда девушка вытащила украшения, посетитель выхватил их и сбежал, после чего управляющая нажала тревожную кнопку.
Сейчас злоумышленник находится в розыске. Отмечается, что на вид ему около 30-40 лет. Он имеет средний рост и голубые глаза. В день совершения преступления быдл один в темные штаны, кепку и голубую ветровку с капюшоном. На лице была медицинская маска.
По данному факту организована проверка. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Похожий инцидент произошел ранее в Краснодаре. Когда продавец показала мужчине кольцо, тот вытащил предмет, похожий на пистолет, после чего разбил витрину и вытащил остальные украшения. Возбуждено уголовное дело, сообщал телеканал «360».