Мужчина в голубой ветровке украл серьги из ювелирного магазина в Петербурге

Сейчас злоумышленник находится в розыске. Отмечается, что на вид ему около 30-40 лет. Он имеет средний рост и голубые глаза. В день совершения преступления быдл один в темные штаны, кепку и голубую ветровку с капюшоном. На лице была медицинская маска.