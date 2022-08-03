Мужчина украл чипы из базовых станций на $45 000, продал их за $900 и потратил деньги на азартные игры

Недавно полиция Гуанчжоу, Китай, арестовала мужчину за кражу чипов из базовых станций. Местные СМИ поведали историю в подробностях.

Ранним утром 7 июля система оповещения телекоммуникационной компании подтвердила, что базовые станции в районе Наньши были повреждены. Это привело к тому, что связь в районе была парализована. После расследования, проведённого телекоммуникационной компанией, была установлена пропажа восьми модулей из базовых станций на сумму более 45 000 долларов.





В ходе расследования полиция установила, что подозреваемый был хорошо знаком с оборудованием и местом его размещения. 8 июля Ву Моуму был арестован. В ходе допроса он подтвердил, что выручил от продажи оборудования около 900 долларов, которые потратил на азартные игры.

Также злоумышленник подтвердил, что использовал свои знания о базовых станций, полученные на предыдущем месте работы. Мера пресечения для него пока не выбрана судом.