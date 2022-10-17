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Мужчина угрожал совершить акт терроризма при посадке на самолет в Иркутске

Мужчина угрожал совершить акт терроризма при посадке на самолет в Иркутске
pxhere.com

Житель Удмуртии начал громко ругаться матом и угрожал совершить террористический акт в аэропорту Иркутска. Об этом сообщило региональное управление МВД на транспорте.

Правоохранительные органы среагировали на угрозу и оперативно провели осмотр воздушной гавани. По результатам проверки угроза не подтвердилась.

«Правоохранителями с применением служебно-разыскных собак проведен осмотр аэропорта, прилегающая территория и багаж», — сообщили в ведомстве.

Хулигана задержали и составили на его административный протокол. За ложные сообщения об угрозе террористического акта мужчине грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.

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