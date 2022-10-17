Мужчина угрожал совершить акт терроризма при посадке на самолет в Иркутске

Житель Удмуртии начал громко ругаться матом и угрожал совершить террористический акт в аэропорту Иркутска. Об этом сообщило региональное управление МВД на транспорте.
Правоохранительные органы среагировали на угрозу и оперативно провели осмотр воздушной гавани. По результатам проверки угроза не подтвердилась.
«Правоохранителями с применением служебно-разыскных собак проведен осмотр аэропорта, прилегающая территория и багаж», — сообщили в ведомстве.
Хулигана задержали и составили на его административный протокол. За ложные сообщения об угрозе террористического акта мужчине грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.