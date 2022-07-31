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Мужчина стал жертвой аварии с тремя легковушками в Красноярском крае

Мужчина стал жертвой аварии с тремя легковушками в Красноярском крае
pxhere.com

Массовая авария на трассе в Красноярском крае унесла жизнь одного человека. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в Рыбинском районе. По информации ведомства, 34-летний водитель Honda Accord, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Toyota Probox.

От полученного удара машину виновника ДТП отбросило в BMW. В результате оба транспортных средства оказались в кювете.

Смертельные травмы получил 37-летний мужчина, находившийся в салоне Toyota. Автомобилистам и другим пассажирам, среди которых дети двух и 13 лет, потребовалась медицинская помощь.

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