Мужчина стал жертвой аварии с тремя легковушками в Красноярском крае

Массовая авария на трассе в Красноярском крае унесла жизнь одного человека. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
Инцидент произошел в Рыбинском районе. По информации ведомства, 34-летний водитель Honda Accord, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Toyota Probox.
От полученного удара машину виновника ДТП отбросило в BMW. В результате оба транспортных средства оказались в кювете.
Смертельные травмы получил 37-летний мужчина, находившийся в салоне Toyota. Автомобилистам и другим пассажирам, среди которых дети двух и 13 лет, потребовалась медицинская помощь.