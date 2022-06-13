Мужчина сломал возлюбленной нос после предложения расстаться в Екатеринбурге

Желание расстаться с возлюбленным обернулось для 33-летней жительницы Екатеринбурга сломанным носом и разгромленной квартирой. Сейчас данным делом занимаются стражи порядка, передает E1.RU со ссылкой на пострадавшую.
По словам женщины, за время любовных отношений и сожительства, уралец избивал ее регулярно. Кроме того, мужчина не желал устраиваться на работу, поэтому все расходы, в том числе и на сына от первого брака, легли на плечи екатеринбурженки. В какой-то момент женщина решилась прекратить отношения, однако такой расклад пришелся не по душе экс-возлюбленному.
«Он издевался надо мной. А в конце мая, 29-го числа, сломал мне нос, угрожая расчленением и смертью моего сына», — вспоминает пострадавшая.
На следующий день медики диагностировали девушке открытый перелом носа и госпитализировали. Когда ее выписали, женщина собрала вещи бывшего возлюбленного, и вечером 10 июня мужчина выбил камнями окна ее квартиры, выломал двери и пробил стены. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.
«Он говорил: «Ты будешь либо со мной, либо ни с кем», — рассказала она.
К настоящему моменту девушка уже обратилась в полицию с соответствующим заявлением. Стражи порядка проводят по данному факту проверку, и по ее итогам примут процессуальное решение.
Тем временем в Подмосковье правоохранители выясняют обстоятельства избиения преподавателем двух воспитанников детского сада. Возбуждено уголовное дело сообщало издание Argumenti.ru.