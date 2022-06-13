Мужчина сломал возлюбленной нос после предложения расстаться в Екатеринбурге

По словам женщины, за время любовных отношений и сожительства, уралец избивал ее регулярно. Кроме того, мужчина не желал устраиваться на работу, поэтому все расходы, в том числе и на сына от первого брака, легли на плечи екатеринбурженки. В какой-то момент женщина решилась прекратить отношения, однако такой расклад пришелся не по душе экс-возлюбленному.