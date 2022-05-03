Мужчина раскрыл детали спасения двоих малышей при падении с шестого этажа в Ногинске

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Житель Ногинска поделился подробностями спасения двоих детей, которые выпали из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Рассказ Дмитрия Куликова опубликовал канал РЕН ТВ.
По словам мужчины, выйдя из машины, он увидел ребенка, свисающего из окна многоэтажного дома. Вскоре малыш потерял равновесие и упал вниз. Куликов осмотрел пострадавшего и успокаивал его до приезда врачей.
В этот момент в окне появился еще один мальчик в возрасте, примерно, двух лет. Очевидцы кричали ребенку, чтобы он лез обратно, однако малыш не послушал и также сорвался. Во время полета он ударился о кондиционер, что изменило траекторию падения.
«Он упал на парнишку, это как раз его спасло. Ребята тоже быстро подложили под него вещи, укрыли, чтобы ему тепло было, так как он лежал на земле. До приезда скорой его не трогали, чтобы не нанести лишних травм и увечий. Как только приехали медики, я лично передал одного ребенка, второго забрали у ребят», — поделился Дмитрий.
Отец детей в момент трагедии был в магазине. Пострадавших доставили в больницу, где врачи диагностировали у одного из них сотрясение мозга, у второго — ушиб брюшной полости. Сейчас маленькие пациенты находятся в стабильном состоянии.