Мужчина раскрыл детали спасения двоих малышей при падении с шестого этажа в Ногинске

«Он упал на парнишку, это как раз его спасло. Ребята тоже быстро подложили под него вещи, укрыли, чтобы ему тепло было, так как он лежал на земле. До приезда скорой его не трогали, чтобы не нанести лишних травм и увечий. Как только приехали медики, я лично передал одного ребенка, второго забрали у ребят», — поделился Дмитрий.