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Мужчина получил серьезные травмы при падении со скалы в национальном парке Красноярска

Мужчина получил серьезные травмы при падении со скалы в национальном парке Красноярска
pxhere.com

Спасатели пришли на помощь 49-летнему туристу, который сорвался со скалы в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом рассказали представители региональной службы спасения.

По информации ведомства, происшествие случилось в районе «Китайской стены». После падения мужчина не смог самостоятельно передвигаться.

На помощь пострадавшему выехали специалисты. Туриста обнаружили, эвакуировали и передали бригаде медиков для оказания необходимой помощи.

Ранее тело бронзового призера России по вольной борьбе нашли в ущелье на территории Кабардино-Балкарии, сообщал телеканал «360».

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