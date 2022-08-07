Мужчина получил серьезные травмы при падении со скалы в национальном парке Красноярска

Ранее тело бронзового призера России по вольной борьбе нашли в ущелье на территории Кабардино-Балкарии, сообщал телеканал « 360 ».

На помощь пострадавшему выехали специалисты. Туриста обнаружили, эвакуировали и передали бригаде медиков для оказания необходимой помощи.

По информации ведомства, происшествие случилось в районе «Китайской стены». После падения мужчина не смог самостоятельно передвигаться.

Спасатели пришли на помощь 49-летнему туристу, который сорвался со скалы в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом рассказали представители региональной службы спасения.