Мужчина получил 20 лет колонии за подготовку теракта в Крыму

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину по восьми статьям, среди которых подготовка теракта в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Установлено, что в 2021 году фигурант размещал в социальной сети материалы, побуждающие к терроризму. Также он перечислил денежные средства террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в РФ).
Помимо этого, вместе с подельником злоумышленник планировал нападение на территории полуострова. В этих целях он стал изучать технологию изготовления взрывных устройств. Одно такое СВУ он хранил по месту жительства.
Впоследствии мужчина собирался вступить в ряды боевиков в Сирии, однако планам не суждено было сбыться — преступника задержали силовики.
Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Первые пять лет от срока он проведет в тюрьме. Также гражданина обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация