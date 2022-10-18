Мужчина «отомстил» экс-супруге, воткнув топор в стекло ее машины в Нижегородской области

«По телосложению очень похож, по движению. Как он наносил, как бежал – я его узнала. Накануне было сообщение от моего бывшего мужа с определенной угрозой. Это давний конфликт, а сообщение было такого характера, что приму меры справедливости», — рассказала женщина.