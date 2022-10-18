Мужчина «отомстил» экс-супруге, воткнув топор в стекло ее машины в Нижегородской области

Жительница Нижегородской области боится выходить из дома одна и садиться за руль своего автомобиля. Причиной этому стал топор, оставленный в лобовом стекле машины. Сейчас в этой ситуации разбираются правоохранители, пишет РЕН ТВ.
По словам потерпевшей, после случившегося она отсмотрела записи с камер видеонаблюдения. На этих кадрах она узнала своего бывшего мужа.
«По телосложению очень похож, по движению. Как он наносил, как бежал – я его узнала. Накануне было сообщение от моего бывшего мужа с определенной угрозой. Это давний конфликт, а сообщение было такого характера, что приму меры справедливости», — рассказала женщина.
Позднее аналогичные «послания» получили отец и близкая подруга девушки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Личность преступника и точные мотивы его поступка устанавливаются.