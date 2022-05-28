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Мужчина демонстрировал свои гениталии посетителям парка в Чите

Мужчина демонстрировал свои гениталии посетителям парка в Чите

Жители Читы рассказали о мужчине, который демонстрировал свои половые органы детям в местном парке, сообщает ZAB.RU.

По словам очевидцев, злоумышленник совершал также непристойные действия. Сотрудники полиции сообщили, что пока не получали заявлений об этом инциденте.

Ранее голый мужчина в Саратове разгромил кафе и требовал лишить его жизни, сообщал телеканал «360». Посетитель без одежды ворвался в помещение общественного питания и улегся на стол. Отдышавшись он потребовал от перепуганной продавщицы, чтобы она «убила его» и « вызвала ГБР».

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RusNewsToday24
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