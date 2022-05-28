Мужчина демонстрировал свои гениталии посетителям парка в Чите

Жители Читы рассказали о мужчине, который демонстрировал свои половые органы детям в местном парке, сообщает ZAB.RU.
По словам очевидцев, злоумышленник совершал также непристойные действия. Сотрудники полиции сообщили, что пока не получали заявлений об этом инциденте.
Ранее голый мужчина в Саратове разгромил кафе и требовал лишить его жизни, сообщал телеканал «360». Посетитель без одежды ворвался в помещение общественного питания и улегся на стол. Отдышавшись он потребовал от перепуганной продавщицы, чтобы она «убила его» и « вызвала ГБР».