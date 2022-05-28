Мужчина демонстрировал свои гениталии посетителям парка в Чите

Ранее голый мужчина в Саратове разгромил кафе и требовал лишить его жизни, сообщал телеканал «360». Посетитель без одежды ворвался в помещение общественного питания и улегся на стол. Отдышавшись он потребовал от перепуганной продавщицы, чтобы она «убила его» и « вызвала ГБР».