Муж Вайкуле объяснил поступок певицы с украинским флагом

Супруг Лаймы Вайкуле Андрей Латковский объяснил, почему певица решила продемонстрировать украинский флаг на одном из концертов в Прибалтике, передает CTNews.
Напомним, во время выступления в латвийской Паланге Вайкуле не только устроила «шоу» с украинским флагом, но и заявила, что больше не будет давать концерты в России. Также она впервые прокомментировала российскую спецоперацию, раскритиковав ее.
По словам Латковского, творческий коллектив Вайкуле во многом укомплектован украинцами, поэтому они с супругой «поддерживает своих».
«У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, помимо того, что выступаем с ними, еще и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем», — констатировал мужчина.
Также Латковский прокомментировал слова жены о концертах в России. Он отметил, что пока нет никаких предложений. Кроме того, из-за спецоперации и пандемии сложно организовать выступления. Однако, когда «все это кончится», он не исключил возвращения певицы на российскую сцену.
Ранее СМИ раскрыли сумму многомиллионных заработков Вайкуле в России. Более того, исполнительница явно не собирается отказываться от прибыльного предприятия.