Муж-штукатур во время драки проломил череп супруге рядом с домом в Колпино

Преступление было совершено возле дома на улице Сосновая. Штукатур несколько раз ударил по голове свою супругу. Врачи госпитализировали ее в тяжелом состоянии. Недавно она скончалась. Фигурант сейчас находится в больнице с переломом левого бедра. Мужчина пострадал при падении в кювет.