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Муж-штукатур во время драки проломил череп супруге рядом с домом в Колпино

Муж-штукатур во время драки проломил череп супруге рядом с домом в Колпино
pexels.com

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя петербургского поселка Понтонный. Он будет отвечать за убийство, сообщило издание 78.ru.

Преступление было совершено возле дома на улице Сосновая. Штукатур несколько раз ударил по голове свою супругу. Врачи госпитализировали ее в тяжелом состоянии. Недавно она скончалась. Фигурант сейчас находится в больнице с переломом левого бедра. Мужчина пострадал при падении в кювет. 

Недавно в Северной столице произошла драка на станции метро. Несколько мужчин избили подростка, сообщил сайт «360».

 

 

избиение петербург убийство
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