Муж онкобольной Заворотнюк рассказал о сомнительном прошлом актрисы

«Культурный срез того времени для меня остался за бортом. Я не знал, что американский ситком “Няня” адаптирован в России и называется “Моя прекрасная няня”. В Америке он мне не нравился. Я был удивлен, что Настя сыграла в этом моем нелюбимом сериале, да еще и стала после этого звездой в России», — признался Чернышев.