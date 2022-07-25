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Муж онкобольной Заворотнюк рассказал о сомнительном прошлом актрисы

Муж онкобольной Заворотнюк рассказал о сомнительном прошлом актрисы
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк 14 лет находится замужем за фигуристом Петром Чернышевым. Недавно супруг онкобольной актрисы рассказал об одном интересном и сомнительном моменте их романа, передает «Спорт-экспресс».

По информации источника, Чернышев признался, что достаточно продолжительный период времени жил в США и ничего не слышал про звезду известного российского сериала.

Он уточил, что при этом видел зарубежный аналог «Моей прекрасной няни», однако большого впечатления западный вариант сериала не произвел. Поэтому Чернышев считал, что участие Заворотнюк в многосерийном российском фильме сериале — это сомнительная часть карьеры возлюбленной.

globallookpress.com/ Zamir Usmanov/Russian Look
globallookpress.com/ Zamir Usmanov/Russian Look

Однако позже супруг артистки кардинально изменил свое мнение.

«Культурный срез того времени для меня остался за бортом. Я не знал, что американский ситком “Няня” адаптирован в России и называется “Моя прекрасная няня”. В Америке он мне не нравился. Я был удивлен, что Настя сыграла в этом моем нелюбимом сериале, да еще и стала после этого звездой в России», — признался Чернышев.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что состояние онкобольной Заворотнюк в июле насторожило поклонников.

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