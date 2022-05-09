Муж Ксении Собчак устроил скандал после премьеры «Вишневого сада»

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Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов устроил скандал после премьеры спектакля «Вишневый сад». Режиссер не одобрил работа постановщика Микиты Ильинчика.
Несмотря на неприятный инцидент, труппа учреждения традиционно вышла на поклон к зрителям. Муж журналистки Ксении Собчак заявил, что постановщик не сумел добавить в спектакль наглости.
«Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль», — резко высказался худрук.
Примечательно, что сама телеведущая не была замечена на премьере. Вместо нее в театр пришли такие артистки, как Ольга Бузова, Наташа Королева, Дарья Повереннова, Надежда Бабкина.
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