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Муж Анны Нетребко обратился к другой женщине в ее день рождения

Муж Анны Нетребко обратился к другой женщине в ее день рождения
Starpix/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Оперный певец и супруг народной артистки РФ Анны Нетребко Юсиф Эйвазов поздравил свою мать Шафигу Маммадову с днем рождения.

Маммадова принимает поздравления от родных и близких людей. Нетребко выложила в этот день фотографию любимой свекрови, которую поздравила с днем рождения в соцсети. Обратился к матери и ее звездный сын.

«С днем рождения, мама! Живи долго и будь здорова», — поздравил особенную женщину Эйвазов на своей странице в соцсети.

Несмотря на то, что певец оказался сдержан в проявлении чувств к матери, он пожелал ей самого главного.

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RusNewsToday24
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