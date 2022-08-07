Муж Анны Нетребко обратился к другой женщине в ее день рождения

Оперный певец и супруг народной артистки РФ Анны Нетребко Юсиф Эйвазов поздравил свою мать Шафигу Маммадову с днем рождения.
Маммадова принимает поздравления от родных и близких людей. Нетребко выложила в этот день фотографию любимой свекрови, которую поздравила с днем рождения в соцсети. Обратился к матери и ее звездный сын.
«С днем рождения, мама! Живи долго и будь здорова», — поздравил особенную женщину Эйвазов на своей странице в соцсети.
Несмотря на то, что певец оказался сдержан в проявлении чувств к матери, он пожелал ей самого главного.