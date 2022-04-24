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    Муж Аксеновой удивил аудиторию своим внешним видом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Муж Аксеновой удивил аудиторию своим внешним видом

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    Кадры из сериала «Почка»

    Супруг актрисы Любови Аксеновой удивил поклонников своим внешним видом. Известно, что мужчина предпочитает не появляться на публике.

    Пара побывала на премьере анимационной сказки под названием «Бука. Мое любимое чудовище». Примечательно, что Павел Аксенов не стал позировать перед объективами камер.

    Присутствующие на мероприятии мгновенно обратили внимание на его эксцентричный внешний вид. Мужчина носит дреды и бороду.

    Избранники уже около девяти лет счастливы в браке. Аксенов является непубличным человеком, однако тоже занимается искусством.

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