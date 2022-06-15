«Музей НАТО» в рамках нового проекта рассказал о вторжении США в Сомали

Гуманитарная миссия Организации Объединенных Наций в Сомали превратилась в военное вторжение в страну Соединенных Штатов. Об этом рассказали эксперты медиапроекта «Музей НАТО».
В своем новом материале под названием «Причинение добра: США и ООН в Сомали» специалисты продемонстрировали, как воинский контингент американской армии появился в африканском государстве и к каким последствиям это привело.
Отмечается, что ООН организовала в Сомали гуманитарную миссию на фоне фактического развала страны в виду начавшейся в 1988 году гражданской войны.
«В декабре 1992 года в Сомали высадился воинский контингент США и еще нескольких стран-членов ООН. Они взяли на себя функции охраны гуманитарных миссий Организации Объединенных Наций, но миротворческая операция превратилась в вооруженную борьбу с местным населением, добавив еще несколько тысяч жертв к этому кровавому противостоянию», — сказано в материале.
Авторы проекта отметили, что наиболее известна операция ВС США по захвату предполагаемого штаба лидера одной из основных группировок Сомали, которая состоялась 3-4 октября 1993 года. В ходе нее американская армия понесла весьма ощутимые по современным меркам потери. Кроме того, погибли порядка двух тысяч мирных жителей Могадишо.