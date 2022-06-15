«Музей НАТО» в рамках нового проекта рассказал о вторжении США в Сомали

«В декабре 1992 года в Сомали высадился воинский контингент США и еще нескольких стран-членов ООН. Они взяли на себя функции охраны гуманитарных миссий Организации Объединенных Наций, но миротворческая операция превратилась в вооруженную борьбу с местным населением, добавив еще несколько тысяч жертв к этому кровавому противостоянию», — сказано в материале.