Музей военно-морской славы в Кронштадте готовится показать первую советскую атомную подлодку К-3

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При приспособлении зданий артиллерийских арсеналов под размещение экспозиций Музея военно-морской славы, создаваемого в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов», акцент будет сделан на сохранение исторической идентичности. Оригинальные архитектурные элементы и даже текстуры стен, которые не находятся в аварийном состоянии, будут очищены и законсервированы. Такой же подход будет применен и в отношении главного экспоната Музея — первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».
Соответствующие решения подтверждены по результатам состоявшейся на днях рабочей поездки в Кронштадт руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу.
«Мы хотим сохранить душу этой легендарной подводной лодки, а значит и следы времени. Общаемся с людьми, которые служили на лодке. Они помогают нам воссоздавать оригинальные интерьеры, находить подлинные вещи. Такие, какими они сами пользовались во время походов на К-3. Это позволит передать атмосферу легендарной лодки, показать условия службы экипажа», — отметила Ксения Шойгу.
В рамках поездки руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» также провела рабочую встречу с директором Центрального военно-морского музея имени Петра Великого Русланом Нехаем, а также представителями профессионального сообщества моряков-подводников, которые оказывают проекту консультационную поддержку. На совещании обсуждались вопросы поиска аутентичных предметов для создаваемой экспозиции Музея военно-морской славы, а также оригинальных приборов, оборудования и принадлежностей для воссоздания утраченных элементов интерьеров подводной лодки К-3.
В настоящее время К-3 «Ленинский комсомол» находится в доке Кронштадтского морского завода. На лодке уже приварены опорные основания, необходимые для ее дальнейшей транспортировки и установки на фундаментную плиту. Практически полностью восстановлен легкий корпус. Впереди окраска грунтом и подготовка к перемещению в здание Музея военно-морской славы.
Инженерно-логистический проект транспортировки, не имеющий аналогов в мире, разрабатывался в течение нескольких месяцев. В результате была создана оригинальная схема, безопасная для экологии Финского залива, оптимальная по срокам и затратам и сочетающая морские операции с сухопутной перевозкой по улицам Кронштадта.
Летом лодка будет отбуксирована к Выборгу, где с помощью «мертвых якорей» установлена на погружной барже «Атлант» — единственной в России, подходящей для перевозки такого размера корабля и способной поднять его до уровня причала в порту выгрузки в Кронштадте, откуда возможно перевезти подводную лодку с помощью самоходных осей до здания музея. Затем будет осуществлена сухопутная перевозка на расстояние 4,5 км через улицы Кронштадта — ранее такой большой корабль никогда не перевозился по дорогам общего пользования.
После транспортировки К-3 будет установлена в проектное положение в здании будущего Музея военно-морской славы, специально спроектированном для наземного размещения более чем стометровой подводной лодки. Уже на месте будут завершены работы по восстановлению ее внешнего облика, начнется реставрация интерьеров и формирование экспозиции.
Исходя из задачи принять Международный военно-морской салон 2023 года, планируется практически полностью завершить к концу этого года строительно-монтажные работы по Музею военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром. Открытие Музея для широкой общественности запланировано также на 2023 год.
О проекте «Остров фортов»
Реализуется во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 7 февраля 2019 г. № Пр-152. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью 150 га (с акваторией) туристско-рекреационного кластера современной с комфортными общественными пространствами.
Проект призван стать катализатором социально-экономического развития Кронштадта, обновления транспортной и инженерной инфраструктуры города, повышения качества жизни населения.
В 2020 году в кластере открыты объекты первой очереди — музейно-исторический парк и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев». 25 июля 2021 года открыта вторая очередь парка. Далее — до 2025 года — в кластере появится Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой в качестве центрального экспоната, лицей на 550 мест, многофункциональный спортивный центр, два жилых квартала с детскими садами и поликлиникой, два отеля — 3* и 4*, инновационно-инженерный центр, а также яхтенный порт (марина) на 509 судов с инфраструктурой. К 2024 году завершится реставрация объектов под охраной ЮНЕСКО — фортов «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый», которые будут приспособлены к современному использованию, музеефицированы и станут важнейшими смысловыми центрами единого историко-культурного комплекса «Остров фортов».
Создание туристско-рекреационного кластера в Кронштадте — хрестоматийный проект комплексного развития территории, который по стратегическому значению для города, в котором он реализуется, и по всеохватности можно сравнить только с подготовкой Сочи к Зимним Олимпийскими Играм 2014 года. Причём «Остров фортов» даже в некотором смысле интереснее и сложнее сочинского проекта, так как включает восстановление объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а значительная часть территории создаваемого кластера находится в исторической охранной зоне.
«Остров фортов» — это также классический пример создания фундамента развития экономики территории путем создания инфраструктуры. Кронштадт — исторический город с серьезным туристскими потенциалом, реализация которого сдерживается инфраструктурными ограничениями. Снять их поможет создание туристско-рекреационного кластера с 32 объектами туристской, социальной, коммерческой, инженерной и транспортной инфраструктуры. Как ожидается, благодаря мультипликативному эффекту от развития туризма реализация проекта стимулирует рост малого и среднего бизнеса 53 отраслей экономики, участвующих в обслуживании турпотока.