Музей военно-морской славы в Кронштадте готовится показать первую советскую атомную подлодку К-3

В 2020 году в кластере открыты объекты первой очереди — музейно-исторический парк и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев». 25 июля 2021 года открыта вторая очередь парка. Далее — до 2025 года — в кластере появится Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой в качестве центрального экспоната, лицей на 550 мест, многофункциональный спортивный центр, два жилых квартала с детскими садами и поликлиникой, два отеля — 3* и 4*, инновационно-инженерный центр, а также яхтенный порт (марина) на 509 судов с инфраструктурой. К 2024 году завершится реставрация объектов под охраной ЮНЕСКО — фортов «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый», которые будут приспособлены к современному использованию, музеефицированы и станут важнейшими смысловыми центрами единого историко-культурного комплекса «Остров фортов».