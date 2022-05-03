Музей искусств Метрополитен посвятил беременной Рианне мраморную статую

В одном из залов музея искусств Метрополитен выставили мраморную статую беременной Рианны — ее представили публике 2 мая на балу Института костюма Met Gala, темой которого в этом году стал “Позолоченный гламур”.

Вдохновением для скульптуры послужила обложка майского номера американского Vogue, на которой певица, будучи уже на позднем сроке беременности, позирует в кружевном комбинезоне Alaïa.

Что может быть более “позолоченным”, чем это? Спасибо музею Метрополитен и журналу Vogue за этот исторический трибьют!

— написала Рианна в инстаграме*, поделившись с подписчиками видео-презентацией статуи.

Выходы Рианны на Met Gala всегда были одними из самых ярких — возможно, поэтому ей оказали такую честь. В этом году певица пропустила культовое фэшн-событие — сейчас она находится на Барбадосе вместе с возлюбленным A$AP Rocky. Однако, даже не прикладывая для этого усилий, артистка все равно умудрилась стать звездой бала.

A$AP Rocky

Большая поклонница моды, Рианна не раз говорила в интервью, что хотела бы изменить представление людей о том, как должна выглядеть и вести себя будущая мама. Последние месяцы певица часто выходила в свет в смелых образах.

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