Муз-ТВ будет транслировать XXVI церемонию вручения «Золотого граммофона» 22 января

Церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» состоится 22 января. Транслировать шоу будет телеканал Муз-ТВ.

Миллионы поклонников российской эстрады с нетерпением ждут премию «Золотой граммофон». В эту субботу зрителям покажут лучшие хиты прошлого года, на сцене выступят яркие исполнители, а ведущие подарят незабываемую атмосферу.

«В этом году Церемония ознаменовалась сразу несколькими яркими музыкальными сенсациями. Впервые за несколько десятилетий на сцену вышли отцы-основатели культовой рок-группы "Земляне" Владимир Киселев и Игорь Романов», — отметили в «Русской Медиагруппе».

Выступление лауреатов XXVI Церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» состоится 22 января в 19:00. В эфире Муз-ТВ выступят Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Диана Арбенина и многие другие.

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