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Мусоросортировочный завод планируют построить в Кировской области

Мусоросортировочный завод планируют построить в Кировской области
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов совершил рабочую поездку в Слободской район, где намерены построить мусоросортировочный комплекс.

Как сообщает издание «Кировская правда», руководитель региона обсудил с местными активистами проект строительства мусоросортировочного завода. Политик подчеркнул, что решения относительно возведения завода будут приниматься совместно с общественностью.

По словам Соколова, действовать необходимо открыто. Итоги проводимых обследований нужно обсуждать с местными жителями. И министерство обязано быстро провести обследование предполагаемого участка строительства и доложить о полученных результатах, добавил врио губернатора.

В самом скором времени намерены произвести инженерные изыскания участка, на котором планировался монтаж мусоросортировочного комплекса. До получения соответствующих результатов проектирование мусоросортировочного предприятия вестись не будет, заявил Александр Соколов.

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