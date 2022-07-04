Мусоросортировочный завод планируют построить в Кировской области

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов совершил рабочую поездку в Слободской район, где намерены построить мусоросортировочный комплекс.
Как сообщает издание «Кировская правда», руководитель региона обсудил с местными активистами проект строительства мусоросортировочного завода. Политик подчеркнул, что решения относительно возведения завода будут приниматься совместно с общественностью.
По словам Соколова, действовать необходимо открыто. Итоги проводимых обследований нужно обсуждать с местными жителями. И министерство обязано быстро провести обследование предполагаемого участка строительства и доложить о полученных результатах, добавил врио губернатора.
В самом скором времени намерены произвести инженерные изыскания участка, на котором планировался монтаж мусоросортировочного комплекса. До получения соответствующих результатов проектирование мусоросортировочного предприятия вестись не будет, заявил Александр Соколов.