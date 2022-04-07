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    Мурашко заявил, что Жириновского не спасли из-за тяжести болезни

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global look press/Komsomolskaya Pravda

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    Global look press/Komsomolskaya Pravda

    Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского не смогли спасти из-за тяжести заболевания. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко. 

    По словам Мурашко, медики долго боролись за его жизнь. Однако поражение легких и особенности развития осложнений не дали возможности вывести Жириновского из тяжелого состояния.

    «На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это
    коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к
    сожалению, не позволили добиться успехов», — сообщил министр здравоохранения журналистам. 

    Ранее стало известно о смерти Жириновского. Политик ушел на 76 году жизни из-за длительной болезни. 

    Напомним, первые сообщения о
    смерти Владимира Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты
    пресс-службой ЛДПР. 

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