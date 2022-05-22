Мурашко заявил, что в России нет случаев заражения оспой обезьян

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оспа обезьян является редким инфекционным заболеванием. Российские медики уверены, что оно не представляет серьезной опасности для населения страны.

Согласно данным ведомства, среди россиян нет зараженных инфекцией, которая распространяется на территории Европы. Для этого на границах усилены меры санитарно-карантинного контроля.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что случаев заражения оспой обезьян на территории страны не обнаружено.