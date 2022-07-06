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Мурашко заявил, что российская медицина научилась продлевать жизнь онкобольным

Мурашко заявил, что российская медицина научилась продлевать жизнь онкобольным
Global look press / Federation Council of Russia

Увеличение продолжительности жизни больных с четвертой стадией рака — это посильная задача для отечественных специалистов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Подобное возможно благодаря развитию синтетической биологии, клеточных технологий и появлению радиофармпрепаратов, отметил глава Минздрава, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение 2022». Российские специалисты производят препараты, благодаря которым удается спасти тяжелобольных пациентов.

Участники конгресса «Национальное здравоохранение 2022» обсуждают вопросы организации и экономики отрасли. К тому же в ходе мероприятия затрагивается тема цифровой трансформации здравоохранения.

медицина мурашко рак
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RusNewsToday24
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