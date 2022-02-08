Мурашко заявил, что дистанционное оформление больничных будет действовать до 15 марта

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что новый порядок оформления больничных дистанционно будет действовать до 15 марта.

Мурашко отметил, что число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением врачей, выросло за последнюю неделю в 1,6 раза. При этом около 93% из них находятся на амбулаторном лечении. Их количество больше, чем во время предыдущего пика заболеваемости, зафиксированного осенью 2021 гола.

Число занятых пациентами с COVID-19 коек растет в 84 регионах, при этом резерв коечного фонда составляет 16%, сообщил Мурашко. Большинство людей, заразившихся «Омикроном», переносят заболевание в легкой форме, отметил чиновник.

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