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Мурашко посетил полевой госпиталь для пациентов с Украины в Белгородской области

Мурашко посетил полевой госпиталь для пациентов с Украины в Белгородской области
Global look press / Federation Council of Russia

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко посетил полевой госпиталь, расположенный в приграничной зоне Белгородской области. В нем оказывается помощь пациентам, прибывшим с Украины.

Полевой госпиталь был развернут Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России. Специалисты госпиталя проводят первичную диагностику состояния пациентов, а также оказывают экстренную медицинскую помощь. Кроме того, здесь проводится маршрутизация пациентов, прибывших с Украины. Отмечается, что в полевом госпитале приграничной зоны работает мультидисциплинарная бригада специалистов, он оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами. В ходе своего визита глава Минздрава России побеседовал с сотрудниками госпиталя, а также поблагодарил их за труды.

Михаил Мурашко ранее заявил, что Донецкая и Луганская народные республики получили более пяти тысяч тонн медикаментов из России в рамках гуманитарной помощи. Кроме того, российские врачи проводят консультации в онлайн-формате.

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RusNewsToday24
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