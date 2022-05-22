Мурашко посетил полевой госпиталь для пациентов с Украины в Белгородской области

Полевой госпиталь был развернут Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России. Специалисты госпиталя проводят первичную диагностику состояния пациентов, а также оказывают экстренную медицинскую помощь. Кроме того, здесь проводится маршрутизация пациентов, прибывших с Украины. Отмечается, что в полевом госпитале приграничной зоны работает мультидисциплинарная бригада специалистов, он оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами. В ходе своего визита глава Минздрава России побеседовал с сотрудниками госпиталя, а также поблагодарил их за труды.