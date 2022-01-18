Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко утвердил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Информацию об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Противопоказания разделили на две группы: временные и бессрочные. В первую категорию входят острые инфекционные и вирусные заболевания, к которым относятся острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, а также острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Стоит отметить, что, согласно приказу, вакцинироваться нельзя в течение заболевания, а также двух-четырех недель с момента выздоровления.

Бессрочные противопоказания включают гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов.

Кроме того, препараты «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях. При беременности и грудном вскармливании нельзя прививаться «КовиВаком», «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н», «Спутником-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио».

Вакцинация является самым надежным способом защиты от коронавируса. В России можно привиться в любом российском регионе совершенно бесплатно. Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги».

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