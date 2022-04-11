Мурашко: 80% важных лекарств имеют отечественную локализацию

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Около 80% жизненно важных препаратов имеют отечественную локализацию. Об этом
заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Представитель ведомства подчеркнул, что меры по адаптации лекарств были приняты.
Поставки ведутся всеми держателями регистрационных удостоверений. Об этом он
рассказал в интервью для «России-1».
«В целом, основное, на чем концентрируем свое внимание, это список жизненно
важных лекарственных препаратов. И до 80% по лекарственным препаратам в той или
иной степени ест», — отметил Мурашко.
Ранее глава Минздрава РФ заявил, что в стране хватает запасов лекарств. Его
слова передает телеканал «360».
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