Муралы в память о героях-защитниках Донбасса появились в Самарской области

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Четыре мурала, посвященные героям-защитникам мирной жизни на Донбассе, появились в Самарской области.
Накануне Дня Победы в школе №72 региона прошла торжественная линейка. Она была посвящена открытию мурала в фасаде здания в честь полковника, командира воинской части Руслана Руднева. Офицер героически погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Церемонию также посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Указом президента России Владимира Путина Руслан Руднев был посмертно удостоен ордена Мужества. Азаров выразил соболезнования родным и близким военнослужащего и подчеркнул, что подвиг военнослужащего — основа для воспитания новых поколений.
Посвященные защитникам Донбасса муралы открыты в Самаре и Сызрани, а также в селе Шигоны. На них изображены герои, их имена, награды, воинские звания, триколор РФ и военная техника.