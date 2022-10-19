Мурал в виде банок с рыбными консервами стал достопримечательностью Салехарда

Список туристических мест Салехарда продолжает пополняться. На этот раз в городе появилась «стопка» в виде рыбных консервов, пишет сайт «Красный Север».
Необычный мурал появился на улице Объездной, где расположен резервуар АО «Салехардэнерго». По словам главы города Алексея Титовского, к нему обратились сотрудники комбината и попросили увековечить их вкусную продукцию.
«Ряпушка в томатном соусе, печень налима, сырок в желе — украшение не только любого стола, но теперь и города», — отметил Титовский.
Слава салехардских консервов давно шагнула за пределы региона. Заветные банки успели побывать в космическом пространстве. В очередной раз их отправили на орбиту минувшим летом.