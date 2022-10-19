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Мурал в виде банок с рыбными консервами стал достопримечательностью Салехарда

Мурал в виде банок с рыбными консервами стал достопримечательностью Салехарда
unsplash.com

Список туристических мест Салехарда продолжает пополняться. На этот раз в городе появилась «стопка» в виде рыбных консервов, пишет сайт «Красный Север».

Необычный мурал появился на улице Объездной, где расположен резервуар АО «Салехардэнерго». По словам главы города Алексея Титовского, к нему обратились сотрудники комбината и попросили увековечить их вкусную продукцию.

«Ряпушка в томатном соусе, печень налима, сырок в желе — украшение не только любого стола, но теперь и города», — отметил Титовский.

Слава салехардских консервов давно шагнула за пределы региона. Заветные банки успели побывать в космическом пространстве. В очередной раз их отправили на орбиту минувшим летом.

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RusNewsToday24
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