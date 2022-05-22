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Мурадов назвал Украину нежизнеспособным государством из-за притеснения русских

Мурадов назвал Украину нежизнеспособным государством из-за притеснения русских
wikipedia.org/AlexMorgan007 /CC BY-SA 4.0

Украина как государство не является жизнеспособным и не сохранится в своих прежних границах. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.

По словам крымского постпреда, Украина могла существовать в прежних границах только при полном соблюдении прав национальных общин, а именно языковых, культурных, образовательных и религиозных. Имеющуюся на сегодняшний день нежизнеспособность страны он связал с грубым нарушением этих принципов, которые закреплены в 10 статье украинской конституции.

«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — заявил Мурадов.

Ранее постпред Крыма заявлял, что взятые под контроль ВС РФ украинские территории могут войти в состав России. По мнению Мурадова, это произойдет после проведения на этих территориях референдумов.

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