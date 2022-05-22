Мурадов назвал Украину нежизнеспособным государством из-за притеснения русских

По словам крымского постпреда, Украина могла существовать в прежних границах только при полном соблюдении прав национальных общин, а именно языковых, культурных, образовательных и религиозных. Имеющуюся на сегодняшний день нежизнеспособность страны он связал с грубым нарушением этих принципов, которые закреплены в 10 статье украинской конституции.