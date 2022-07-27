Муниципальный чиновник не стесняется менять законы с молчаливого согласия губернатора Петербурга

Галашев вместе с другими депутатами-противниками коррупции попытались противостоять этим шагам и сочли их незаконными. На имя губернатора Александра Беглова даже направлялось письмо, однако градоначальник не отреагировал на обращение и занял сторону Куренева. Впоследствии глава города и вовсе назначил комиссию, где большинство имеет «зуб» на Галашева, передает Федеральное агентство новостей.