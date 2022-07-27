Муниципальный чиновник не стесняется менять законы с молчаливого согласия губернатора Петербурга

И.о. главы администрации МО «Волковское» Дмитрий Галашев обратился во Фрунзенский районный суд Петербурга и выступил против незаконного изменения местных правовых норм. Однако его заявление оставили без движения.
Галашев пытался признать незаконными изменения, внесенные в положение о проведении конкурса на замещение главы администрации местного управления. Ранее их принял совет депутатов МО под председательством Михаила Куренева.
В СМИ неоднократно обращали внимание на этот конфликт. Если петербуржцы избрали Галашева как самовыдвиженца, то Куренев опирался на поддержку Смольного. Последний даже пытался отобрать мандат у Галашева, но ему помешал суд.
Впоследствии Куренев и вовсе оказался фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, однако он не оставил попыток заменить Галашева «человеком из команды» на руководящем посту. После внесенных в положение изменений чиновник объявил конкурс на замещение должности. Причем основным критерием при выборе кандидата стала оценка специально составленной комиссии.
Галашев вместе с другими депутатами-противниками коррупции попытались противостоять этим шагам и сочли их незаконными. На имя губернатора Александра Беглова даже направлялось письмо, однако градоначальник не отреагировал на обращение и занял сторону Куренева. Впоследствии глава города и вовсе назначил комиссию, где большинство имеет «зуб» на Галашева, передает Федеральное агентство новостей.
Галашев предположил, что он оказался неудобным, так как пытается бороться с самоуправством главы муниципального совета и растратами бюджета. Депутаты совета даже требовали отправить в отставку Куренева, однако Беглов привычно промолчал.