Мумию ребенка в серебряной маске нашли на Ямале

«В ходе полевых работ, проводившихся на памятнике с 15 июня по 15 июля, ученые сделали раскоп площадью 55 квадратных метров с семью детскими и взрослыми захоронениями. В самом первом погребении было найдено тело ребенка, умершего после рождения», — говорится на сайте научного центра изучения Арктики.