Мумию ребенка в серебряной маске нашли на Ямале

Мумию ребенка с серебряной маской на лице обнаружили ямальские ученые на средневековом могильнике «Нюрымпосллор 4». Об этом сообщает сайт «Красный Север».
«В ходе полевых работ, проводившихся на памятнике с 15 июня по 15 июля, ученые сделали раскоп площадью 55 квадратных метров с семью детскими и взрослыми захоронениями. В самом первом погребении было найдено тело ребенка, умершего после рождения», — говорится на сайте научного центра изучения Арктики.
В одном из детских погребений ученые обнаружили мумифицированные останки тканей и волос ребенка, всю область лица которого покрывали серебряные пластины и фольга. Ученые считают, что лицевая серебряная маска послужила причиной мумификации и сохранения тканей.