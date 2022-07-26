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Мумию ребенка в серебряной маске нашли на Ямале

Мумию ребенка в серебряной маске нашли на Ямале
pxhere.com

Мумию ребенка с серебряной маской на лице обнаружили ямальские ученые на средневековом могильнике «Нюрымпосллор 4». Об этом сообщает сайт «Красный Север».

«В ходе полевых работ, проводившихся на памятнике с 15 июня по 15 июля, ученые сделали раскоп площадью 55 квадратных метров с семью детскими и взрослыми захоронениями. В самом первом погребении было найдено тело ребенка, умершего после рождения», — говорится на сайте научного центра изучения Арктики.

В одном из детских погребений ученые обнаружили мумифицированные останки тканей и волос ребенка, всю область лица которого покрывали серебряные пластины и фольга. Ученые считают, что лицевая серебряная маска послужила причиной мумификации и сохранения тканей.

археология мумия янао
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RusNewsToday24
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