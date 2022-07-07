Мультфильмы из России обогнали проекты Disney по популярности на Западе

Российские мультфильмы оказались на Западе гораздо популярнее, чем проекты компании Disney. К такому выводу пришел венгерский аналитик Миклош Кевехази, передает портал «ПолитРоссия».
По словам специалиста, новые мультфильмы от голливудской компании, вероятно, менее востребованы в обществе из-за навязывания зрителям «повестки» — ЛГБТ тематики.
«90 процентов людей чувствуют себя некомфортно, когда им приходится смотреть что-то подобное на экране кинотеатра… Российская анимационная картина “Маша и медведь” бьет все рекорды в прокате и в продаже сувениров на территории Венгрии», — пояснил аналитик,