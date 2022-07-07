Новости0

Мультфильмы из России обогнали проекты Disney по популярности на Западе

Мультфильмы из России обогнали проекты Disney по популярности на Западе
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Российские мультфильмы оказались на Западе гораздо популярнее, чем проекты компании Disney. К такому выводу пришел венгерский аналитик Миклош Кевехази, передает портал «ПолитРоссия».

По словам специалиста, новые мультфильмы от голливудской компании, вероятно, менее востребованы в обществе из-за навязывания зрителям «повестки» — ЛГБТ тематики.

«90 процентов людей чувствуют себя некомфортно, когда им приходится смотреть что-то подобное на экране кинотеатра… Российская анимационная картина “Маша и медведь” бьет все рекорды в прокате и в продаже сувениров на территории Венгрии», — пояснил аналитик,

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.