Мухин сравнил посольства Украины с вербовочными центрами для создания наемнических подразделений

В комментарии для издания «Украина.ру» политолог сравнил украинские посольства с вербовочными центрами. В то же время сами наемники, как заметил собеседник журналистов, оказываются вне закона даже в собственных странах, что позволяет российским военным беспрепятственно уничтожать их.