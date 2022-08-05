Мухин сравнил посольства Украины с вербовочными центрами для создания наемнических подразделений

Киев продолжает использовать подразделения иностранных наемников в ходе боевых действий, но у России есть возможность пресечь эту практику, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
В комментарии для издания «Украина.ру» политолог сравнил украинские посольства с вербовочными центрами. В то же время сами наемники, как заметил собеседник журналистов, оказываются вне закона даже в собственных странах, что позволяет российским военным беспрепятственно уничтожать их.
«Уничтожение наемников, людей, которые находятся вне закона — даже по законам тех стран, гражданами которых они являются, становится непреложным фактом», — рассказал эксперт.
Кроме того, Мухин порекомендовал выносить смертный приговор всем попавшим в плен наемникам, ранее участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ. Такие меры сократят число желающих присоединиться к украинской армии.