МТС запустил оплату покупок со счёта телефона в кредит

загрузка...

Оператор МТС объявил о запуске кредитной опции «Лимит». Она позволяет абонентам МТС оставаться на связи и оплачивать онлайн-покупки со счёта телефона, даже если на мобильном счете кончились деньги.





С помощью этой опции можно не только продолжать пользоваться мобильной связью, но и оплачивать услуги и покупки с мобильного счета на различных онлайн-сервисах, в том числе на сайте МТС и в мобильном приложении «МТС Деньги».

Как отмечают в пресс-службе, платежи с мобильного счета популярны при оплате услуг связи и ЖКХ, игр, подписок и контента в соцсетях, штрафов и налогов, погашения кредитов и покупок в онлайн-магазинах, в том числе и на AliExpress.

Преимущество платежа со счета телефона в том, что для оплаты не нужна банковская карта − при покупке достаточно указать номер телефона. Подключаемая бесплатно опция «Лимит» выручит тогда, когда банковская карта заблокирована или на ней нет денег. Опция позволяет ежемесячно тратить до 3 000 рублей, для ее активации абонентам МТС ничего дополнительно оформлять не нужно.

Стоимость услуги такая: