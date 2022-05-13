МТС запускает телеканал «Kion Хит» с собственными оригинальными сериалами

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Компания МТС сообщает о запуске нового телеканала «Kion Хит», на котором будут транслироваться первые серии оригинальных проектов из линейки KION Originals, а также фильмы и сериалы российского и зарубежного производства.

Новый телеканал «Kion Хит» будет доступен пользователям онлайн-кинотеатра Kion и абонентам домашнего и спутникового ТВ от МТС на кнопке 30 в рамках базового пакета во всех средах вещания МТС – кабель, спутник, IPTV, OTT.





В основу программирования ляжет линейка эксклюзивного контента Kion Original. Зрители увидят первые серии таких сериалов Kion, таких как «Обоюдное согласие», «Клиника Счастья», «Бег улиток», «Немцы», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни» и многих других.

Вещание нового телеканала будет круглосуточным. Популярные originals-сериалы Kion будут выходить в прайм-тайм по будням в 19-00 часов с ежедневным повтором в полночь и повтором целого блока Kion Originals каждую субботу с 19-00 до 24-00 часов. В остальное время эфир займет разнообразный лицензионный контент: российские фильмы и сериалы («Великая», «Землетрясение», «День радио», «СуперБобровы»), зарубежный контент («Шахматист», «Случайный роман», «Хардкор»), анимация («Октонавты», аниме «Дикие Скричеры») и многое другое.