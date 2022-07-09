Аналитики MSN рассказали о «коварном плане» России на фоне отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
По словам обозревателей, теперь Москва не упустит шанса вывести Лондон из игры. Россияне раскачают и без того нестабильную по вине британского правительства внутриполитическую обстановку, считают эксперты.
Китайцы и иранцы тоже в предвкушении дестабилизации Соединенного Королевства, подчеркнули они. «ПолитРоссия» перевела материал издания.
«Можно ожидать, что русские активизируются и начнут сеять раздор в британском обществе, тем более что скоро должны состояться выборы», – сказано в статье.
Ранее Джонсон пригрозил коллективному Западу реальными проблемами за отказ поддерживать Киев на фоне проведения Вооруженными силами России специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризации и денацификации Украины.