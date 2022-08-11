MSI представила первый в мире блок питания с поддержкой нового стандарта ATX 3.0

Состоялся анонс первого в мире блока питания, который полностью поддерживает спецификации ATX 3.0. Речь идёт о модели MSI MEG Ai1300P, которая предназначена для топовых графических процессоров следующего поколения. Она выдерживает скачки мощности до 2600 Вт и включает в себя высококачественные компоненты.





Новинка поддерживает 16-контактный разъем питания 12VHPWR, по которому можно передать до 600 Вт мощности. При этом утверждается, что блок очень надёжен и обеспечивает более высокую эффективность по сравнению с блоками стандарта ATX 2.0.

Отметим, что другие блоки питания пока что не поддерживают ATX 3.0 полностью, так что им требуется специальный переходник. Он позволяет объединять несколько обычных 8-контактных кабелей питания PCIe в один. В MSI MEG Ai1300P этой проблемы нет, в нём наряду с 8-контактными разъёмами PCIe есть разъём 12+4 стандарта PCIe 5.0 12VHPWR.





Стоимость нового блока прока не названа, также неизвестно, когда он выйдет в продажу и в каких странах. Но при этом, как ожидается, новые видеокарты Nvidia не будут слишком прожорливыми.